Erce Kardeşler’le yolları ayıracak olan Trabzonspor , kaleci rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleniyor. Uğurcan Çakır’ın arkasına daha önce İrfan Can Eğribayat, Nurullah Aslan gibi isimler gündeme gelirken, son olarak Berke Özer ile Bordo-Mavililer’in ilgilendiği öne sürüldü. Fenerbahçe ile kontratı sona eren 22 yaşındaki file bekçisinin bonservisi elinde bulunuyor.