Son dakika Trabzonspor transfer haberi! Kaleye son iddia Berke Özer
Trabzonspor'da, kaleci Erce Kardeşler'in gönderilecek olması sonrasında gündem kaleci transferi oldu. Uğurcan Çakır'a alternatif bir isim arayan bordo mavililerde gündeme gelen son isim Fenerbahçe ile sözleşmesini yenilemeyen Berke Özer oldu.
Erce Kardeşler’le yolları ayıracak olan Trabzonspor , kaleci rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleniyor. Uğurcan Çakır’ın arkasına daha önce İrfan Can Eğribayat, Nurullah Aslan gibi isimler gündeme gelirken, son olarak Berke Özer ile Bordo-Mavililer’in ilgilendiği öne sürüldü. Fenerbahçe ile kontratı sona eren 22 yaşındaki file bekçisinin bonservisi elinde bulunuyor.