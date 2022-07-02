İtalya’dan 10 numara iddiası... Centotrentuno’nun haberine göre; Trabzonspor ’un Cagliari’den Gaston Pereiro’ya ilgisi var. Çizme ekibiyle 3 yıl daha kontratı bulunan, ancak Cagliari küme düştüğü için takımdan ayrılmak isteyen Uruguaylı oyuncu için Trabzonspor’un 1 milyon Euro’luk garanti ücret artı bonuslar teklif ettiği öne sürüldü. Fırtına’da 10 numara bölgesinde Abdülkadir Ömür ve Bakasetas yer alırken, olası bir satış gerçekleşmeden bu mevkiye takviye yapılması beklenmiyor.