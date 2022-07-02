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Son dakika Trabzonspor transfer haberi! İtalyan basınından Gaston Pereiro iddiası

Yeni sezona fırtına gibi başlamak isteyen Trabzosnpor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo mavililer için İtalyan basınından sürpriz bir iddia geldi: Gaston Pereiro.

02 Temmuz 2022, Cumartesi 09:56 Son Güncelleme:
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Son dakika Trabzonspor transfer haberi! İtalyan basınından Gaston Pereiro iddiası

İtalya’dan 10 numara iddiası... Centotrentuno’nun haberine göre; Trabzonspor ’un Cagliari’den Gaston Pereiro’ya ilgisi var. Çizme ekibiyle 3 yıl daha kontratı bulunan, ancak Cagliari küme düştüğü için takımdan ayrılmak isteyen Uruguaylı oyuncu için Trabzonspor’un 1 milyon Euro’luk garanti ücret artı bonuslar teklif ettiği öne sürüldü. Fırtına’da 10 numara bölgesinde Abdülkadir Ömür ve Bakasetas yer alırken, olası bir satış gerçekleşmeden bu mevkiye takviye yapılması beklenmiyor.

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