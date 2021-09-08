Trabzonspor ’un uzun süredir transferi için uğraştığı Irakli Azaroviiçin Gürcistan’dan kötü haber geldi. 19 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Dinamo Batum Kulübü’nün başkanı yaptığı açıklama ile bu transferin gerçekleşmeyeceğini duyurdu. Gürcü basınına konuşan Archil Beridze bordo-mavililerin çok iyi bir teklif yaptıklarını ancak buna karşın oyuncuyu bırakmayacaklarını söyledi.

Beridze “Azarovi Dinamo Batum’da kalıyor. Fransız kulüpleriyle Trabzonspor kendisini kadrolarına katmak için uğraştılar. Türk takımıyla 10 gündür devam eden görüşmeler oldu, Gürcü futbol tarihindeki en yüksek tekliflerden birini yaptılar. Ancak buna karşın Azarovi en azından sezon sonuna kadar bizim takımımızda oynayacak. Yeni kurallar var artık Gürcistan’dan oyuncu almak eskisi kadar kolay olmayacak” dedi.

Azarovi için Trabzonspor ile yeniden masaya oturabileceklerinin sinyalini veren Dinamo Batum Başkanı “Görüşmeler boyunca süreçlerin içerisinde yer alan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte futbolcu ve menajerinin de kulübün hassasiyetlerini dikkate almaları nedeniyle onlara da teşekkür ediyorum. Irakli için Trabzonspor’un bile yaptığı son teklifin bu olmayacağına eminim” diye konuştu. (Skorer)