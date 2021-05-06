Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır için en ciddi ilgilenen kulüplerden olan Inter, resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

20 milyon Euro'yu gözden çıkaran İtalyan kulübünün bonuslarla birlikte paket bir teklif sunacağı öğrenildi.

İTALYANLAR'A GÖRE İŞ BİTTİ

Inter'in, bu girişimleri İtalyan basınında da fazlasıyla yer almaya başladı. İtalyan basını da Uğurcan Çakır'ın Inter forması giyerken karikatürize edilmiş fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

TRANSFERLER UĞURCAN'DAN

Trabzon'un transfer politikası için Uğurcan Çakır kritik bir noktada bulunuyor. Yönetim Uğurcan Çakır'ın satışından elde edilecek gelirle tüm transfer harcamalarını yapmayı planlıyor.

FORMAYI BİLE GİYDİRDİLER

İtalyan medyası İnter formalı Uğurcan karikatürü yayınladı. Sosyal medyada paylaşma rekoru kırıldı. (Takvim)