Son dakika Trabzonspor transfer haberi! Inter Uğurcan Çakır için geliyor
Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır için en ciddi ilgilenen kulüplerden olan Inter, resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. 20 milyon Euro’yu gözden çıkaran İtalyan kulübünün bonuslarla birlikte paket bir teklif sunacağı öğrenildi.
Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır için en ciddi ilgilenen kulüplerden olan Inter, resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.
20 milyon Euro'yu gözden çıkaran İtalyan kulübünün bonuslarla birlikte paket bir teklif sunacağı öğrenildi.
İTALYANLAR'A GÖRE İŞ BİTTİ
Inter'in, bu girişimleri İtalyan basınında da fazlasıyla yer almaya başladı. İtalyan basını da Uğurcan Çakır'ın Inter forması giyerken karikatürize edilmiş fotoğraflarını paylaşmaya başladı.
TRANSFERLER UĞURCAN'DAN
Trabzon'un transfer politikası için Uğurcan Çakır kritik bir noktada bulunuyor. Yönetim Uğurcan Çakır'ın satışından elde edilecek gelirle tüm transfer harcamalarını yapmayı planlıyor.
FORMAYI BİLE GİYDİRDİLER
İtalyan medyası İnter formalı Uğurcan karikatürü yayınladı. Sosyal medyada paylaşma rekoru kırıldı. (Takvim)