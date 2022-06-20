Fırtına’da Göztepe ’nin kanat oyuncusu Halil Akbunar da bitme aşamasında. Abdullah Avcı’nın kadrosunda görmek istediği 28 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasının yapıldığı öğrenildi. Bordo-Mavililer’in, transferin tamamlanması için Göztepe’de devam eden hisse devir işlemlerinin bitmesini beklediği kaydedildi.

Batuhan ve Enis İstanbul yolcusu

Süper Lig’in yeni ekibi İstanbulspor, Trabzonspor ’dan oyuncu kiralamak için haber bekliyor. 18 yıl aradan sonra Süper Lig’de mücadele edecek olan Sarı-Siyahlılar, Batuhan Kör ve Enis Destan’ı kiralamak istiyor. İki gençle ilgili ilk kampın ardından karar verilecek.

Oğuzhan Özyakup veto edildi

Bir süredir adı Feyenoord’la anılan Oğuzhan Özyakup’un menacerler aracılığıyla Trabzonspor’a önerildiği ifade edildi. Kariyerine Süper Lig’de devam etmek isteyen deneyimli futbolcu için teknik heyetten ise olumsuz yanıt çıktı. Abdullah Avcı’nın, Oğuzhan önerisini reddettiği ifade edildi.

Umut için görüşmeler devam

Bordo-Mavililer, 5. transferini Umut Bozok ile yapmaya kararlı. Lorient ile pazarlıkları sürdüren yönetim, yüz yüze görüşmek için milli golcüyü de İstanbul’a davet etti. Umut’un Karadeniz ekibiyle bu hafta içerisinde resmi görüşmeyi gerçekleştirmesi bekleniyor. Oyuncudan ‘tamam’ aldıktan sonra Lorient’le de durumu netleştirecek olan Trabzonspor’un Umut transferini de bu hafta bitirmesine kesin gözle bakılıyor.

Trezeguet’de acele yok

Transfer listesinin üst sıralarında yer alan Mısırlı yıldız için yönetim aceleci değil. Menacerinin her gün değişen istekleri nedeniyle frene basan idareciler, son teklifini sundu ve beklemeye başladı. Aston Villa ile büyük ölçüde el sıkışan Fırtına, Trezeguet’nin vereceği karara göre kanat transferinde rotasını kesinleştirecek.

Bakasetas için kritik hafta

Fırtına’nın Yunan yıldızı Bakasetas’a Fiorentina talip olmuştu. Deneyimli oyuncu için 6 milyon Euro’luk cazip bir teklif geldi. Ancak yönetim bu rakamı yükseltmek adına kapıyı 10 milyon Euro’dan açtı. Çizme ekibinin ısrarcı tavrıyla transferin 8 milyon Euro’ya bitmesi bekleniyor. Bakasetas için hafta içerisinde flaş gelişmelerin öne çıkması gündemde.