Son dakika Trabzonspor transfer haberi! Halil Akbunar için gözler Göztepe'de
Göztepe'nin satış işlemlerini bekleyen Trabzonspor, Halil Akbunar transferini bitirmeyi bekliyor. Oyuncuyla her konuda anlaşma sağlayan bordo mavililer, kulübün satış işlemlerinden sonra transferini noktalayacak.
Halil Akbunar’ı alternatif kadro içerisinde önemli biri isim olarak gören Trabzonspor , çalışmalarına devam ediyor. Göztepe ’deki hisse devri konusunun çözülmesinin ardından resmi teklifini yapacak olan Fırtına, oyuncu kanadıyla ise her konuda anlaşma sağladı. Kulüpler de el sıkışırsa Abdullah Avcı’nın çok istediği isimlerden biri olan Halil Akbunar da gelecek sezon Bordo-Mavili formayı giyecek.