Halil Akbunar’ı alternatif kadro içerisinde önemli biri isim olarak gören Trabzonspor , çalışmalarına devam ediyor. Göztepe ’deki hisse devri konusunun çözülmesinin ardından resmi teklifini yapacak olan Fırtına, oyuncu kanadıyla ise her konuda anlaşma sağladı. Kulüpler de el sıkışırsa Abdullah Avcı’nın çok istediği isimlerden biri olan Halil Akbunar da gelecek sezon Bordo-Mavili formayı giyecek.