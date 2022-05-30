Hücum hattındaki yerli kalitesini artırmak isteyen Trabzonspor ’da, Halil Akbunar gündemde. Göztepe ’nin kaptanı, sezon başında yine Bordo-Mavililer’in radarındaydı. Ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle transfer olmamıştı. İzmir ekibinin küme düşmesinin ardından 28 yaşındaki yıldızın yaz döneminde ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın öncelikli hedeflerinden olan Halil konusunda önümüzdeki hafta görüşme yapılacak. Bu transferde Halil Akbunar da bizzat kulübüyle görüşüp, kendisine kolaylık gösterilmesini istiyor.

En fazla 1.5 milyon Euro

Trabzonspor, 1, 1.5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle transferi gerçekleştirmek amacında. Halil’in İstanbul’dan da talipleri bulunmasına rağmen başarılı futbolcunun önceliğinin Trabzonspor olduğu öğrenildi. Abdullah Avcı, daha önceki gibi transferde bizzat sürece dahil olacak.



