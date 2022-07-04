Bordo-Mavililer, Fode Koita’nın yerine hücum hattını güçlendirecek. Önümüzdeki sezon 3 kulvarda yaklaşık 50 maça çıkacak olan Trabzonspor ’da, Cornelius ile Djaniny’nin yanına kaliteli bir isim düşünülüyor. Gündemdeki oyunculardan biri; Haji Wright. Karadeniz ekibinin sezon bittikten sonra temasa geçtiği Wright, kiralık oynadığı Antalyaspor’dan ayrıldı. Bonservisi SönderjyskE Kulübü’nde olan 24 yaşındaki ABD’li forvet, Trabzonspor’un teklifine ilk günden beri sıcak bakıyor. Yaşanan şampiyonluk, Devler Ligi faktörü ve güçlü kadrosu nedeniyle Bordo-Mavili takımın bir parçası olmak isteyen 1.93’lük santrfor, diğer teklifleri ikinci plana atmış durumda.

2 milyon Euro

Hull City ve Spezia’nın yakından ilgilendiği Haji Wright, bonservis probleminin çözülmesi için kulübüyle bizzat görüşüyor. Trabzonspor’a transferi konusunda Danimarka ekibinden kolaylık bekleyen başarılı oyuncu için konuşulan bonservis rakamı 2 milyon Euro.