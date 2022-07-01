Son dakika Trabzonspor transfer haberi! Haji Wright imzaya hazır

Kiralık forma giydiği Antalyaspor’da gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Haji Wright, uzun süredir Trabzonspor ’un gündeminde. Fode Koita’nın yerine düşünülen 24 yaşındaki santrforun kulübü SönderjyskE ile 2 yıl kontratı bulunuyor. Süper Lig ’in sona ermesinin ardından Danimarka kulübüne dönen Haji Wright konusunda İtalya’dan Spezia ve İngiltere’den Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City devrede. Ancak ABD’li forvet, hem son şampiyon olması hem de Devler Ligi faktörü nedeniyle Trabzonspor’u istiyor. Bonservis sorununun çözülmesini bekleyen Wright, haber bekliyor.

2 milyon Euro...

Danimarka ekibinin 2 milyon Euro’luk bir talepte bulunduğu belirtilirken, Trabzonspor rakamı düşürmeye çalışıyor. Fırtına’nın hücum hattı için gündemindeki diğer oyuncu ise Umut Bozok. Süper Lig’in gol kralının maaş isteği yüksek ve aynı zamanda Galatasaray ’la da temasta.