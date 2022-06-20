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Son dakika Trabzonspor transfer haberi! Haji Wright bombası

Trabzonspor’un, daha önce de gündemine gelen Haji Wright için yeniden devrede olduğu iddia edildi. Antalyaspor’un bir türlü bitiremediği Amerikalı yıldızın, Bordo-Mavililer’le görüşme halinde olduğu öğrenildi.

20 Haziran 2022, Pazartesi 08:09 Son Güncelleme:
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Son dakika Trabzonspor transfer haberi! Haji Wright bombası

Antalyaspor’un 1.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmadığı Haji Wright için konuşulanlar Trabzonspor cephesini heyecanlandırdı. Geçen sezon, Danimarka kulübü Sonderjyske’den Kırmızı-Beyazlılar’a kiralanan futbolcu için Bordo-Mavililer girişimde bulunmuş, ancak opsiyon Antalyaspor’da olunca, ilerleme kaydedilmemişti. Ancak Sonderjyske Sportif Direktörü Esben Hansen, “Haji Wright için çok sayıda somut teklif aldık. O cephede çok hareketlilik var ve kısa sürede satılmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Rota Trabzon’a döndü

Danimarka basınında yer alan habere göre, Sonderjyske Sportif Direktörü Esben Hansen, Haji Wright’in satışının yakın olduğunu ancak bu takımın Antalyaspor değil Türkiye’nin büyük bir kulübü olacağını söyledi. Bu sözler rotanın Trabzonspor’a döndüğü şeklinde yorumlandı.


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