Son dakika Trabzonspor transfer haberi! Golcü operasyonu

Önümüzdeki sezon şampiyonluğu hedefleyen ve bu doğrultuda Peres, Hamsik ve Gervinho gibi isimlerin transferleriyle gövde gösterisi yapan Bordo-Mavililer'de artık tüm gözler forvet hamlesinde... Camia, eski golcüsü Alexander Sörloth'un yolunu gözlerken, yönetim de Norveçli oyuncu için bekleyişini sürdürüyor. Ancak Kral'ı yeniden Türkiye'ye getirmek kolay gözükmediği için Fırtına alternatif isimleriyle de temaslarına devam ediyor, her geçen gün pazarlıklarda önemli mesafe kat ediliyor.

Jose'de fark kapandı

Real Sociedad forması giyen Willian Jose için kıran kırana görüşmeler yapılırken, konuyla ilgili İspanyol ekibinin Başkanı Jokin Aperribay'dan açıklama geldi. Brezilyalı futbolcunun ayrılık ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Aperribay, "Birkaç kulüple görüşme halindeyiz. Eğer istediğimiz gibi giderse, Jose takımdan ayrılacak" dedi. Bordo-Mavili yönetimin, Jose için 5 milyon Euro bandını geçtiği öğrenilirken, pazarlıklarda büyük farkın kalmadığı kaydedildi. Tek problemin Trabzonspor 'un bonservisi 3 taksitte ödemek istemesi. Kulüpler arasında görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor.





Dovbyk'de dev rakipler

Bordo-Mavili scout (oyuncu izleme) ekibinin uzun süredir takip ettiği Artem Dovbyk için de Dnipro-1'le görüşmeler hız kazandı. İlk etapta tarafların beklentileri arasında ciddi mesafe olsa da fark kapanmaya başladı. Ukrayna ekibi pazarlıkları 8 milyon Euro'dan açarken, 6 milyon Euro'ya kadar indi. Fırtına'nın planı ise 3.5 milyon Euro'ya bu transferi sonuçlandırmak. Bu konuda pazarlıklar sürerken, Ukrayna devleri Dinamo Kiev ve Shakhtar Donetsk'in de 24 yaşındaki golcüyü istemesi Trabzonspor'un elini zayıflatıyor.

Jonas Wind 5 milyon euro

Hem geçtiğimiz dönem hem de bu sezon başında gündeme gelen Jonas Wind'in fiyatı belli oldu. Danimarka devi Kopenhag'ın, 22 yaşındaki golcü için 5 milyon Euro istediği öğrenildi. Forvet transferi için hemen hemen bu rakamları gözden çıkaran Fırtına'nın, genç yıldız için yeniden devreye girebileceği öğrenildi. Bordo- Mavililer'in özellikle potansiyeliyle dikkat çeken Wind'i yatırım transferi olarak gördüğü ve ilerleyen günlerde duruma göre Kopenhag'la bir görüşme gerçekleştirebileceği gelen haberler arasında.

İlgili Haberler Son dakika Trabzonspor transfer haberi! Emre Mor sürprizi



