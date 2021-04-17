Mısır Milli Takımı'nın birinci forveti olan 25 yaşındaki oyuncunun kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Forvet hattının her bölgesinde görev yapabilen Sherif bu sezon toplam 21 maçta 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.

ZORLU FİKSTÜR BAŞLIYOR

Öte yandan son 5 lig maçında 1 galibiyet alabilen Trabzonspor için zorlu fikstür yeni başlıyor.

Fırtına sırasıyla Hatay, G.Saray (D), K.Gümrük ve Göztepe (D) ile karşılaşacak. Fırtına, bu zorlu virajın başında bugün Hatayspor ile karşılaşacak.