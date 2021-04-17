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Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına'dan Muhammed hamlesi!

Mısır basını, El Ahly'nin golcüsü Muhammed Sherif'in önümüzdeki sezon Trabzon'a transferi için görüşmeler yapıldığını duyurdu.

17 Nisan 2021, Cumartesi 09:36 Son Güncelleme:
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Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına'dan Muhammed hamlesi!

Mısır Milli Takımı'nın birinci forveti olan 25 yaşındaki oyuncunun kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Forvet hattının her bölgesinde görev yapabilen Sherif bu sezon toplam 21 maçta 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.

ZORLU FİKSTÜR BAŞLIYOR

Öte yandan son 5 lig maçında 1 galibiyet alabilen Trabzonspor için zorlu fikstür yeni başlıyor.

Fırtına sırasıyla Hatay, G.Saray (D), K.Gümrük ve Göztepe (D) ile karşılaşacak. Fırtına, bu zorlu virajın başında bugün Hatayspor ile karşılaşacak.

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