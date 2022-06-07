Trabzonspor 'dan sürpriz atak... Bruno Peres'in sakatlığı nedeniyle sağ bek arayışında olan Bordo-Mavililer, Udinese ile sözleşmesi sona erecek olan Jens Stryger Larsen'i listesine almıştı. Karadeniz ekibinin, 31 yaşındaki futbolcuyu izlemesi için Uluslar Ligi'ndeki Avusturya-Danimarka karşılaşmasına scout (oyuncu izleme) gönderdiği ortaya çıktı. Danimarka basını maçı izlemeye gelen scoutların listesini yayınlarken, Trabzonspor'un da adı yer aldı. Ayrıca Süper Lig 'e yeni yükselen İstanbulspor da listede olduğu gözüktü.