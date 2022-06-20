Geçen sezon takımı küme düşmesine rağmen Spor Toto 1’inci Lig’de gol kralı olan Menemensporlu Ahmet Sağat için Trabzonspor da devreye girdi. 1’inci Lig’de 17 kez ağları sarsarak ligde 8 yıl sonra gol kralı olan ilk yerli futbolcu olmayı başaran 26 yaşındaki Ahmet’le Beşiktaş da ilgileniyordu. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın geniş rotasyonda değerlendirmek için onay verdiği transferle ilgili yönetim görüşmelere başladı.

Süper Lig peşinde

Süper Lig’den birçok takımı peşine takan Ahmet için Giresunspor’un da ciddi teklif sunduğu belirtiliyor. Menemenspor Yönetimi, Almanya’da amatör ligden keşfettiği Ahmet için daha önce Gençlerbirliği’nin 150 bin Euro teklifini kabul etmeyip, 3 milyon TL istemişti. Trabzonspor sürpriz bir şekilde bu transferi de bitirebilir.