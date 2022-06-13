Sağ bek, sol bek, stoper, kanat ve orta sahaya direkt oynayabilecek isimler alacak olan Trabzonspor , diğer yandan da kadro genişliğini artıracak. Bordo-Mavililer, yeni sezonda 3 kulvarda birden mücadele edeceği için özellikle yerli alternatifleri çoğaltmak amacında. Bu doğrultuda Güven Yalçın gündeme gelmişti. Beşiktaş ’la kontratı biten ve menaceri tarafından Trabzonspor’a önerilen başarılı hücumcunun yanı sıra Can Bozdoğan da Fırtına’nın radarında. Beşiktaş’ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki Can’ın, 1.8 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu kullanılmadı. Schalke 04’e 1 milyon Euro öneren, ancak olumsuz yanıt alan Siyah-Beyazlılar, bu transferde geri adım attı.

Maliyetine bağlı...

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi kozuyla masaya oturacak. Maliyet araştırması yapan Karadeniz ekibi, uygun bir bedel ortaya çıkarsa temasları hızlandıracak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın Can’la ilgili olumlu rapor verdiği öğrenilirken, top şimdi yönetimde.