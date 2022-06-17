Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Bordo-Mavililer, yapacağı transferlerle yeni sezona da iddialı bir giriş yapmak istiyor. Bu doğrultuda hamlelerini yapan Fırtına girişimlerini sürdürdüğü yıldızlarla anlaşma noktasına geldi. 4 futbolcuyu birden KAP’a bildiren Trabzonspor , flaş bir ismin daha peşine düştü. Geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa’da kiralık olarak geçiren ve Süper Lig’i gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok radara girdi. Bonservisi Fransız ekibi Lorient’de bulunan yıldız santrfor için harekete geçildi. Oyuncuyla yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Galatasaray çok istiyordu

Uzun süredir Galatasaray ile adı anılan 25 yaşındaki hücum oyuncusu transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul’a davet edildi. Süper Lig’de 38 maçta attığı 20 golle kral olan Umut Bozok, 7 de asist yaparak göz dolduran bir performans sergilemişti. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Kasımpaşa’nın Lorient’ten satın alma opsiyonunu kullanarak Umut’u Trabzonspor’a satması planlanıyor.