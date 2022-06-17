Yerli stoper arayışlarını da hızlandıran Trabzonspor , Ozan Kabak’ı kadrosuna katmak için harekete geçmişti. Schalke, Bordo-Mavili ekibin kiralamak istediği Ozan’ı bonservisiyle satma konusunda ısrarcı olunca Fırtına geri adım atmak zorunda kaldı. Alman ekibinin bonservis beklentisinin 8-10 milyon Euro civarında olması transferin gerçekleşmesindeki en önemli engel olarak duruyor. Trabzonspor, Schalke’nin fikrini değiştirmesi durumunda transferde kiralık olarak yeniden devreye girebilir. Ancak şimdilik Ozan Kabak isminin askıya alındığı gelen haberler arasında.