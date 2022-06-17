Son dakika Trabzonspor transfer haberi! Fırtına Ozan Kabak'ı askıya aldı
Gelecek sezona bomba gibi girmek isteyen Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililer, Schalke forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti ancak Alman ekibi bonservisiyle satma konusunda ısrarcı olunca transfer askıya alındı.
Yerli stoper arayışlarını da hızlandıran Trabzonspor , Ozan Kabak’ı kadrosuna katmak için harekete geçmişti. Schalke, Bordo-Mavili ekibin kiralamak istediği Ozan’ı bonservisiyle satma konusunda ısrarcı olunca Fırtına geri adım atmak zorunda kaldı. Alman ekibinin bonservis beklentisinin 8-10 milyon Euro civarında olması transferin gerçekleşmesindeki en önemli engel olarak duruyor. Trabzonspor, Schalke’nin fikrini değiştirmesi durumunda transferde kiralık olarak yeniden devreye girebilir. Ancak şimdilik Ozan Kabak isminin askıya alındığı gelen haberler arasında.