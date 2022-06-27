Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transferde durmak bilmeyen son şampiyon Trabzonspor, gelecek sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Erce Kardeşler'in ayrılması halinde yerine takviye planlayan Trabzonspor'un gündeminde Samsunspor file bekçisi Nurullah Aslan var.

Erce Kardeşler'in ayrılması halinde yerine takviye planlayan Trabzonspor'un gündeminde Samsunspor file bekçisi Nurullah Aslan var. 24 yaşındaki kaleci için tekliflere açık olduklarını belirten Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Tatmin edici bir teklif gelirse elbette ki satmayı düşünürüm" diyerek bordo mavililere mesajını yolladı. (Sabah)