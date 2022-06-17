Devler Ligi’nde başarı hedefleyen Trabzonspor savunmanın göbeği için de takıma seviye atlatacak bir transferi bitirmek üzere. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibi, Shakhtar’ın Brezilyalı stoperi Marlon’la anlaşmaya vardı. Deneyimli savunmacıyla yapılan görüşmelerde el sıkışıldı. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor. Bonservis için pazarlıklarına devam eden Bordo-Mavililer’in Marlon transferini bitme aşamasına kadar getirdiği ifade edildi. Avcı’nın takımda görmeyi çok istediği Marlon’un da Türkiye’ye gelmek adına kulüplerin işi resmiyete dökmesini beklediği gelen haberler arasında.