Son dakika Trabzonspor transfer haberi! Fırtına Ezgjan Alioski'yi yeniden radarına aldı
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Mısırlı yıldız Trezeguet'i renklerine bağlayan bordo mavililer Ezgjan Alisoki için yeniden devreye girerek transfer sürecini başlattı. İşte son dakika Trabzonspor transfer haberinin tüm detayları...
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor , Ezgjan Alioski için yeniden devreye girdi. Daha önce çıkan haberlerde Ezgjan Alioski'nın Trabzonspor'un listesinde olduğu ifade edilmişti. Takımı kümeye düştüğü için serbest statüye düşen Makedon sol bek Ezgjan Alioski, menajerine Trabzonspor ile görüşmesi için talimat verdi. Makedon oyuncunun Abdullah Avcı'yla da bir görüşme yaptığı ve bu konuşmadan çok etkilendiği ifade edildi. Ezgjan Alioski, Süper Lig takımları ile adı geçtiği geçen sezon yaz transfer döneminde Leeds'ten ayrılarak Suudi Arabistan'a gitmişti.
EZGJAN ALOISOKI'NİN GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ KARNESİ
Geçtiğimiz sezon bonservissiz şekilde Suudi Arabistan takımlarından Al-Ahli SFC'ye transfer olan Ezgjan, çıktığı 30 maçta 6 gol atarken, 9 da asist yaptı. (Sabah)