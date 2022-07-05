Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor , Ezgjan Alioski için yeniden devreye girdi. Daha önce çıkan haberlerde Ezgjan Alioski'nın Trabzonspor'un listesinde olduğu ifade edilmişti. Takımı kümeye düştüğü için serbest statüye düşen Makedon sol bek Ezgjan Alioski, menajerine Trabzonspor ile görüşmesi için talimat verdi. Makedon oyuncunun Abdullah Avcı'yla da bir görüşme yaptığı ve bu konuşmadan çok etkilendiği ifade edildi. Ezgjan Alioski, Süper Lig takımları ile adı geçtiği geçen sezon yaz transfer döneminde Leeds'ten ayrılarak Suudi Arabistan'a gitmişti.

EZGJAN ALOISOKI'NİN GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ KARNESİ

Geçtiğimiz sezon bonservissiz şekilde Suudi Arabistan takımlarından Al-Ahli SFC'ye transfer olan Ezgjan, çıktığı 30 maçta 6 gol atarken, 9 da asist yaptı. (Sabah)







