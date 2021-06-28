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Son dakika Trabzonspor transfer haberi! Fırtına Ezgjan Alioski'yi bitirmek istiyor

Trabzonspor, Leeds United ile sözleşmesi sona eren Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski ile yeniden görüşecek. Bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin de devreye girmesi üzerine elini çabuk tutup 29 yaşındaki oyuncunun transferini bitirmek istiyor.

28 Haziran 2021, Pazartesi 08:58 Son Güncelleme:
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Son dakika Trabzonspor transfer haberi! Fırtına Ezgjan Alioski'yi bitirmek istiyor

Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor , Kuzey Makedonyalı Ezgjan Alioski için yeniden devreye giriyor.

EURO 2020'de Kuzey Makedonya forması giyen Alioski'yi yakından takip eden Bordo-Mavililer, F.Bahçe'nin de devreye girmesi üzerine elini çabuk tutup 29 yaşındaki oyuncu ile bir görüşme daha yapmayı kararlaştırdı. Alioski en son Leeds United'da oynamıştı.

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