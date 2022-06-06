Sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Trabzonspor , Avrupa'da mücadele edebilecek kadro kurmak için çalışmalarına başladı. Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın listesi belli iken, yönetim de tecrübeli teknik adama önerilerde bulunuyor.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI

Trabzonspor yönetimi bu doğrultuda İngiltere Premier Ligi ekibi Manchester United ile olan sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Uruguaylı forvet ile temasa geçti. Bordo mavili takımın kurmayları, tecrübeli golcünün menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak henüz ilk adımları atan yönetim, bu konuda Avcı'nın düşüncesini merak ediyor.

SON KARAR AVCI'NIN

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirerek transferlerle ilgili bir toplantı yapacak. O toplantıda elindeki isimleri Avcı'ya bir bir sunacak. Tecrübeli teknik adamın Cavani'ya onay vermesi durumunda görüşmeler daha da ciddi boyuta taşınarak transferin kısa sürede bitirilmesine çalışılacak. (TRT Spor)