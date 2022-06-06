Son dakika Trabzonspor transfer haberi! Felipe için yoğun pres!

Boateng konusunda Lyon’la pazarlıklarını sürdüren Bordo-Mavililer, Atletico Madrid’in stoperi Felipe için de masada. Teknik direktör Abdullah Avcı, Şampiyonlar Ligi’ni düşünerek mutlaka üst düzey bir sağ stoper alınmasını isterken, Fırtına iki isim üzerinde yoğunlaştı. Atletico Madrid’le kontratı 30 Haziran’da bitecek olan Felipe’ye yoğun pres uygulanıyor. Yönetim temasları sıklaştırırken, diğer taraftan Trabzonspor ’un Brezilyalı yıldızları devrede. Vitor Hugo ile Bruno Peres, Trabzonspor’u ve kulübün yapısını Felipe’ye anlatırken, özellikle şampiyonluk kutlamalarındaki coşkudan bahsediyor. Abdullah Avcı ise Sambacı ile kurulan temaslarda mesafe katedilmesini bekliyor. Felipe işi ciddiye binerse, tecrübeli hoca daha önceki transferlerde olduğu gibi oyuncuyla görüntülü konuşma yapacak ve ikna turları hızlanacak.

Avantaj; kontrat süresi

Atletico Madrid ile son 3 sezonda toplam 105 resmi maça çıkan Felipe’ye 2 artı 1 yıllık sözleşme teklif edilirken, İspanyol devi ise henüz kontrat uzatıp uzatmayacağına karar vermedi. İspanya basınına göre; Atletico Madrid’in en iyi ihtimalle 33 yaşındaki Felipe’ye 1 senelik yeni mukavele önerebileceği konuşuluyor. Trabzonspor, daha uzun sözleşme teklifiyle öne çıkmaya çalışıyor.