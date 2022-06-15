Bordo-Mavili takımın 2 sene önce de listesinde olan 30 yaşındaki sol bek, tekrardan teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda takibe alınmıştı. Sol bek, sol kanat ve sağ kanatta oynayabilen Kuzey Makedonyalı yıldız, aynı zamanda görev verildiğinde orta saha merkezde de yer alabiliyor. Şu anda Suudi Arabistan’ın Al Ahli takımında forma giyen deneyimli futbolcu, bu sezon 28 resmi maçta 6 gol attı, 8 asist yaptı. Geçtiğimiz sezon da Trabzonspor ’un gündeminde olan Ezgjan Alioski, Suudi Arabistan’a gitmişti. Bordo-Mavililer, Al Ahli takımıyla 2023’e kadar sözleşmesi olan tecrübeli yıldız için kiralık formülünü öncelik tutuyordu. Transfer için görüşmeler devam ederken, oyuncudan dün flaş bir paylaşım geldi.

Kulüpler de görüşecek

Alioski dün öğlen saatlerinde İstanbul Havalimanı’ndan bir fotoğraf paylaştı. Yönetim kanadından konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken Alioski ve menaceriyle resmi görüşme gerçekleştikten sonra kulüplerin masaya oturması bekleniyor.