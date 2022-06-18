Son dakika Trabzonspor transfer haberi! Emre Mor bombası

Karagümrük’te gösterdiği performansla transferin gözdesi haline gelen ve Fenerbahçe ’nin ilgilendiği ileri sürülen Emre Mor’la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. An itibarıyla Trabzonspor da Emre Mor yarışına girdi. Bir süredir Fenerbahçe’nin gündeminde olduğu belirtilen 24 yaşındaki futbolcuya yurt dışından, özellikle de İtalya’dan, talipler olduğu hem Türkiye hem de yurt dışında basına yansıdı. Kariyerini yeniden ayağa kaldıran Emre Mor ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Hurma’yla görüşülecek

Ajansspor’da yer alan habere göre geçtiğimiz sezon da Trabzonspor’un gündeminde olan Emre Mor için Karadeniz ekibinin bir kez daha bastırdığı öne sürüldü. Habere göre; transferde büyük mesafe kaydeden Bordo-Mavili yöneticiler transfere nokta koymak için Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Bir aday daha var

Fırtına’nın öte yandan hücum hattı için yeni bir ismi daha gündemine alabileceği konuşuluyor. Beşiktaş ’la yollarını ayıran Kanada Milli Takımı’nın golcüsü Cyle Larin’in de menacerler aracılığıyla Trabzonspor’a önerildiği, yönetimin de konuyla ilgili olarak çalışma başlatmak için teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporunu beklediği belirtildi.



