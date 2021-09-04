Sol bek bölgesine mutlaka takviye yapmayı planlayan Bordo- Mavililer, hücum hattına da ekstra bir oyuncu almak istiyor. Gökdeniz Bayrakdar ve Efecan Karaca için nabız yoklayan Trabzonspor ’da, gündeme bu kez gurbetçi bir isim geldi: Elayis Tavşan. Yaz transfer döneminin başlarında adı Beşiktaş ile anılan 20 yaşındaki Elayis, Hollanda’da NEC Nijmegen forması giyiyor. Annesi Türk olan ve henüz milli takım tercihini yapmayan genç futbolcu, Süper Lig’e gelmesi halinde yerli statüsünde görev alacak. Hem kanatlarda hem de ileri uçta oynayan Elayis Tavşan, 1.83 boyunda. Geçen sezon çıktığı 39 maçta 11 gol, 7 asistlik skor katkısı gösteren gurbetçi yetenek için teknik direktör Abdullah Avcı’nın raporuna göre hareket edilecek.