Transfer dönemi boyunca 2 kez görüşülen ancak ikna edilemeyen Andreas Cornelius, kurulan üçüncü temaslarda Trabzonspor ’a ‘evet’ dedi. Danimarkalı yıldız ile yapılan uzun pazarlıklarda orta nokta bulunurken, 28 yaşındaki dev santrfor senelik 2 milyon Euro civarındaki bir ücrete olumlu yanıt verdi. Başarılı forvetin kontratına bir takım başarı bonusları da eklenecek.

4 yıllık kontrat üzerinden el sıkışılırken, bonservisi konusunda ise Parma ile süren temaslar olumlu sonuçlandı. Daha önce Trabzonspor’un teklifini kabul eden İtalyanlar, Cornelius’un ikna edilmesi ve Bordo-Mavili taraftarların sosyal medyada oyuncuya gösterdiği büyük ilgi sonrası rakamı artırmaya çalışmıştı.

Bonservisi 5.1 milyon Euro

Trabzonspor'da yönetim 5.1 milyon Euro karşılığında Parma ile anlaşma sağladı. Kıran kırana pazarlıklarda Trabzonspor, sonuca ulaşmayı başardı.

Saat 18'de geliyor

Trabzonspor'un transferini bitirdiği Danimarkalı golcü Cornelius'un bugün saat 18:00'da Trabzon'da olması bekleniyor.

Trabzon’da evi hazır

Son 1 haftalık periyotta Cornelius ile yapılan görüşmeler hızlanırken, bu süreçte oyuncunun menajeri Türkiye’ye geldi. İlk olarak İstanbul’da yönetimle görüşen Danimarkalı yıldızın temsilcisi, ardından Trabzon’a gitti. Cornelius’un şehirde kalacağı villayı gezen ve evin fotoğrafları ile videosunu oyuncuya atan menajerin, Akyazı’daki stadı ve tesisleri de çok beğendiği öğrenildi.

FANATİK ÖZEL | Safa Can Konuksever