Son dakika Trabzonspor transfer haberi! Bondonga sürprizi

Kanat transferinde tanıdık bir isim gündeme geldi: Theo Bongonda. Belçika basını, daha önce Trabzonspor ’da oynayan 26 yaşındaki yıldızın yeniden Türkiye’ye gitme ihtimalini yüksek olarak gösterdi. Kongo kaynaklı Foot RDC sitesinin haberine göre ise taraflar arasında görüşmeler çoktan başladı. Yaz döneminde Genk’ten ayrılmayı planlayan ve bu kararını kulübüne ileten Bongonda’nın, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle tekrar Bordo-Mavili formayı giymeyecek sıcak baktığı vurgulandı. Geride bıraktığımız sezon Genk’te çıktığı 43 resmi maçta 13 gol, 5 asistlik hücum performans gösteren Belçikalı oyuncu, Milli takım tercihini Demokratik Kongo’dan yana kullanmıştı.

2 yıldır patlama yaptı

Hem kanatlarda hem de forvet arkasında görev yapan Bongonda, 2017-2018 sezonunun ilk yarısını kiralık olarak Trabzonspor’da geçirmişti. Ardından Celta Vigo’ya dönen başarılı futbolcu, 1.7 milyon Euro’ya Zulte Waregem’e, bir sene sonra da 7 milyon Euro bonservisle Genk’e transfer olmuştu. Son 2 yılda Belçika’da performansının zirvesine çıkan Bongonda’nın Genk’le 1 yıllık mukavelesi bulunuyor.



