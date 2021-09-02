Sol bek arayışlarını sürdüren Fırtına, Irakli Azarovi’nin ardından Gürcistan’dan bir isme daha kanca attı: Levan Kharabadze.

21 yaşındaki Gürcü futbolcu, 1997 ve üstü doğumlu olduğu için 14. yabancı olarak TFF listesine yazılabilecek. Bordo-Mavililer, Dinamo Tiflis forması giyen Kharabadze’yi kiralık olarak takıma kazandırmayı düşünüyor.

Azarovi için Dinamo Batumi kulübünün “Bu sezon satmayacağız” demesinin ardından 1.85 boyundaki Kharabadze konusunda çalışmalar başladı. Eğer Karadeniz ekibi yerli bir sol bek bulamazsa, Tiflis kulübüyle resmi temaslara başlayacak.