Son dakika Trabzonspor transfer haberi! Bir Gürcü transferi daha! Levan Kharabadze ile görüşmeler başladı
Yeni sezon yaptığı etkili transferlerle birlikte 3'te 3 yaparak giren Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmeye devam etmek istiyor. Bordo-mavili ekip, Irakli Azarovi'den sonra Gürcü sol bek Levan Kharabadze için kulübü ve oyuncu ile görüşmelere başladı.
Sol bek arayışlarını sürdüren Fırtına, Irakli Azarovi’nin ardından Gürcistan’dan bir isme daha kanca attı: Levan Kharabadze.
21 yaşındaki Gürcü futbolcu, 1997 ve üstü doğumlu olduğu için 14. yabancı olarak TFF listesine yazılabilecek. Bordo-Mavililer, Dinamo Tiflis forması giyen Kharabadze’yi kiralık olarak takıma kazandırmayı düşünüyor.
Azarovi için Dinamo Batumi kulübünün “Bu sezon satmayacağız” demesinin ardından 1.85 boyundaki Kharabadze konusunda çalışmalar başladı. Eğer Karadeniz ekibi yerli bir sol bek bulamazsa, Tiflis kulübüyle resmi temaslara başlayacak.