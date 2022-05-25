Son dakika Trabzonspor transfer haberi! Alanya'da son gözde Umut Güneş
Alanyaspor'dan Siopis, Bakasetas gibi isimleri kadrosuna katan Trabzonspor'da son gözde Umut Güneş oldu. Yabancı kısıtlaması nedeniyle yerli transferine önem veren bordo mavililer, genç futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
Trabzonspor , transferde Alanyasporlu yıldızlardan vazgeçmiyor. Bir önceki sezonun devre arasında Güney ekibinden Bakasetas’ı kadrosuna katan Fırtına, yaz döneminde de Siopis’i renklerine bağlamıştı. Bordo-Mavililer bu kez Umut Güneş’e kancayı taktı. Alanyaspor ’un 22 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu için önümüzdeki günlerde Trabzonspor Yönetimi’nin hamle yapması bekleniyor. Kulübüyle 1 yıl kontratı kalan Umut, bu sezon Süper Lig ’de 33 maça çıktı ve 2 gol attı.