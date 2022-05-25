Trabzonspor , transferde Alanyasporlu yıldızlardan vazgeçmiyor. Bir önceki sezonun devre arasında Güney ekibinden Bakasetas’ı kadrosuna katan Fırtına, yaz döneminde de Siopis’i renklerine bağlamıştı. Bordo-Mavililer bu kez Umut Güneş’e kancayı taktı. Alanyaspor ’un 22 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu için önümüzdeki günlerde Trabzonspor Yönetimi’nin hamle yapması bekleniyor. Kulübüyle 1 yıl kontratı kalan Umut, bu sezon Süper Lig ’de 33 maça çıktı ve 2 gol attı.