Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Skorer TV'ye konuştu. Süper Lig'de geçtiğimiz sezon elde edilen tarihi şampiyonluğu anlatan Ahmet Ağaoğlu, Anthony Nwakaeme'de yaşanan süreç ve Boateng'in transfer durumuna dair önemli ifadeler kullandı. İşte ayrıntılar...

"ZAMANA İHTİYACIMIZ OLDUĞUNU İFADE ETTİK"

Trabzonspor'da başkanlığa ilk geldiği dönemden bu yana geçen süreci özetleyen Başkan Ağaoğlu, "İlk defa geçtiğimiz sezon zirve için mücadele ettiğimizi, kadronun o doğrultuda oluşturulduğunu, bütün planlamaların şampiyonluk hedefi ile yapıldığını söylemiştik. Planlar 3-4 sene sonra sürdürülebilir bir başarı için zamana ihtiyacımız olduğunu ifade ettik. O doğrultuda da camiadan hem sabır hem destek talebimiz vardı. Artık gelmiş olduğumuz noktada 2021 şubatından itibaren hocamızla birlikte yönetim olarak biz 2021-22 sezonunun mücadelesinin, şampiyonluk mücadelesi üzerine olacağını planlamıştık" diye konuştu.

"DÖNÜM MAÇI KONYASPOR MAÇIYDI"

Bordo-mavili kulübün bir numarası "Sezon başında şampiyon olacağınızı düşünüyor muydunuz" sorusuna "Sezon başında şampiyon olacağınızı düşünüyor muydunuz diye sordunuz ama sezon başında bizimle beraber o mücadelede olan 4-5 takım daha vardı. Ancak ilerleyen haftalarda özellikle benim açımdan baktığınızda dönüm maçı Konyaspor maçıydı. O da yanılmıyorsam 20 şubat olması lazımdı. O maçtan sonra içimden bu işi bitirdik biz dedim. Olacak zorluklara hazırlıklıydım. Dolayısıyla bu süreç içerisinde beni ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızı zorlayan bir şey olmadı. Bunun neticesinde de sezonu zirvede tamamladık" cevabını verdi.

"BEN BU DUVARDA BİR TUĞLAYIM"

Trabzonspor'un 2021-2022 sezonundaki şampiyonluğunun bireysele indirgenmemesi gerektiğini belirten Ahmet Ağaoğlu, "Bu sezon şampiyon olmamızı tek kişiye bağlamak son derece yanlış olur. Hep ifade ediyorum. Bütün camianın bir araya gelmesi ile yani taraftar, yönetim, yönetimin çevresi, Trabzonspor medyası diye nitelendirdiğimiz medyamız, eski yöneticilerimiz, başkanlarımız, yayladaki 90 yaşındaki nineden, kentteki en küçük kardeşimize kadar herkesin çok büyük bir payı var şampiyonlukta. Bu dinamikler bir araya gelerek Trabzonspor Kulübü şampiyonluğu yakaladı. Büyük bir duvar ördük ve ben bu duvarda ben bir tuğlayım. Uzun yıllar sonra çok şükür Trabzonspor ilk resmi şampiyonluğunu benim dönemimde yaşadı. Bunun onuru ve gururu çok büyük. Ne başardıysak camia olarak beraber yaptık. Kutlamalara gelince belediye başkanlarımız, her şeyi sahiplendiler. Taraftarlarımızla birlikte sahiplendiler. Biz çok büyük bir gücümüz olduğunu zaten biliyorduk. Yıllarca bu kamuoyunun gözünden saklanmaya çalışıldı. Trabzonspor irtifa, güç kaybetti diyerek. Aksine şampiyon olmadan geçen her sezon taraftar sayısının, sempatinin arttığını biliyordum. Kutlamalar şampiyonluğun hikayesiydi. Herkes sorumluluk üstlendi. Büyükşehir belediye başkanımız, valimiz, emniyet müdürümüz, kurul başkanlarımız, eski başkanlar, yöneticiler herkes çok büyük destek verdi. Herkes bir yerinden tuttu" diye konuştu.

"AVRUPA'DAN ARAYANLAR OLDU"

Bordo-mavili taraftarların kutlamalarda oluşturduğu görsel şöleni anlatan Ahmet Ağaoğlu, Avrupa'da ses getirmesine de değindi. Ahmet Ağaoğlu kutlamalar için kulüp olarak uzun süre boyunca hazırlık yaptıklarını dile getirdi ve "Kutlamalarla ilgili olarak 6-7 farklı planlama yapıldı. Uzun süren bir çalışmaydı. Stattaki kutlamalarda, takalarla limana kadar gelen, üstü açık otobüslerle futbolcuların stada gelmesi, burada da başrolde Serdar Ekrem Şirin bey vardı. Bazı şeyleri doğru yaptığınız zaman Allah da size yardım ediyor. Niyetiniz halis ise neticesi de her zaman için olumlu oluyor. Allah size nerede yardım etti diyeceksiniz. Bir arkadaşın çektiği 50 saniyelik videonun FİFA tarafından paylaşılması ve ardından dünyada yankı bulması ve diğer liglerin kutlamalarında örnek alınıyorsunuz. Bir ülkedeki kutlamalarda DJ tablodan çok memnun olmuyor, Trabzon’da yapıldığı gibi bir sağa bir sola yapın diye o taraftar grubunu ikaz ediyor. Hepsi çok güzel şeyler gerçekten. Trabzonspor seyircisi eğlenmeyi bilmez, onların eğlence anlayışı horon, kolbastı, havaya ateş ederler diyorlardı. Bütün bunların ne kadar maksatlı ve toplumda algı yaratmaya yönelik söylemler olduğu da kendiliğinden ortaya çıkmış oldu. Avrupa'dan arayanlar oldu. İlk tebrik Paris Saint Germain’in başkanından geldi. Kopenhag'dan, Belçika’dan, Hollanda’dan, İtalya’dan 3-4 kulüpten geldi. Görüntüleri izleyip en fazla etkilenen İspanya Golf Federasyonu Başkanı oldu. Tesadüfen bizim görüntüleri görüyor, ne bu diye bakıyor. Trabzonspor’u görünce tıklamış, benim başkan olduğumu da bilmiyormuş. Ertesi gün aradı tebrik etti. Futbolla alakası olmayan insanların bile ilgisini çekti kutlamalar. Ülkenin tanıtımı açısından baktığımızda da onun tadı farklı bir tat" dedi.

"15 DAKİKA SONRA KENDİME GELDİM"

Trabzonspor'un şampiyonluğu garantilediği Antalyaspor maçında hissetiklerini aktaran Ahmet Ağaoğlu, "Orada 15 dakikalık bir süreç var. Duygu seli diye ifade edilen bir süreç. Antalyaspor maçının son 5 dakikası, bitiş düdüğü ve takip eden 10 dakika. O son 5 dakikada açıkçası biraz gerginlik vardı. Herhalde sorumluluktan kaynaklanan bir gerginlikti. Hakemin bitiş düdüğü ile birlikte, yıllardır o şampiyonluğu isteyen, bekleyen, o sevinci yaşamak isteyen taraftarların ve camianın bu beklentisinin gerçekleştiğini görmek ve orada sorumluluk üstlenmiş bir insan olarak, bir 10 dakika koptum ben. Sadece gördüğüm şey sahanın ortasında 20-30 bin kişi, sevinen, horon oynayan insanlar ve müthiş bir uğultu. Belki o uğultu yoktu da bana mı öyle geldi bilemiyorum. 10 dakikalık bir kopukluk var. O insanlarla birlikte o tabloyu en fazla arzulayan insanlardan biri bendim. Bunu gerçekleştirmiş olmanın verdiği bir mutluluk ya da duygu seli diyebilirim ama gerçekten 10 dakikalık bir kopukluk var. Belki de Allah’ın her kuluna nasip etmeyeceği bir görüntü ve sonuç. Adını ne koyarsanız koyun, ifade etmekte zorlanıyorum. 15 dakika sonra kendime geldim. Tekrar o kulübün başkanı olduğumu, sorumluluklarımı ve sorumluluklarımın arttığını ama en azından bu beklentinin karşılığını veren ekibin içerisinde benim de olduğumu düşünerek kendime geldim" açıklamasını yaptı.

"BİZİM YAPMAMIZ GEREKEN GÖREVLER BELLİ"

Bordo-mavili takımla ilgili yapılan eleştirilere de değinen Ahmet Ağaoğlu, "Hak savunmak, bağırarak çağırarak veya sürekli konuşarak savunulmuyor. Herhangi bir sıkıntı yaşandığı zaman onun gereğini toplumun gözü önünde yapmanın herhangi bir şey ifade etmediğini herkesin bilmesi lazım. Diğer taraftan en fazla konuşulan şey, sürekli bir sataşma, toplumda algı yaratma Trabzonsporlular üzerinden hatta daha ileri gidip Trabzon üzerinden farklı şeyler yapmak isteyen kişi veya kişiler oldu. Bunu bilinçli olarak yaptılar. Amaç algı yaratmaktan ziyade bizi bir kavganın içine çekmekti. Onun içerisine girmedik. Girdiğimiz zaman enerjimiz ve konsantrasyonumuzun farklı noktalarda harcanacağını biliyorduk. Zaten istenen de oydu. Biz hep geri durduk, geri durdukça üzerimize geldiler. Aslında bizim aleyhimize olarak bekledikleri tablonun içerisine kendileri girdiler. Bunu fark ettiler. Fark ettiklerinde iş işten geçmişti. Bizim yapmamız gereken görevler belli. O enerjiyi başka yerde harcamadık. O kaosun içine girmedik, girmeyi de düşünmüyoruz. Zaten ben o süreçte bir kulüp başkanının sürekli konuşmasını şahsen fazla da anlamlı bulmuyorum" dedi.

"BOATENG İSMİ BİZİMLE ÖZDEŞLEŞTİRİLDİ"

Trabzonspor'un transfer politikasını anlatan ve Jermona Boateng iddialarına cevap veren Ahmet Ağaoğlu, "Bütçeye uygun iyi isimler var. Kesinlikle isim vermeyeceğim. Boateng var evet iki kardeş onlar biliyorsunuz. Birisi Almanya’da yaşıyor, diğeri de ülkesine geri döndü galiba. Boateng ile birlikte kaç oyuncunun ismi bizle özdeşleştirildi. Her sene bir sürü oyuncu ile görüştüğümüz söyleniyor. Geçen sene bizim gerçekleştirmiş olduğumuz transferlerin medyada yer bulması ile bizim transferi gerçekleştirme süremiz 1 haftaydı. Onlarca oyuncunun ismi geçmişti ama alakası olmayanlarla imzaladık. Şu an her şey yazılıyor. Türkiye'de bu işi doğasında bu var. Bu aynı zamanda bir pazarlama yöntemi de oluyor. Bunlar yazıyor, biz de oradan okuyoruz. Yapılacak olan transferler var. İsimleri gerçekleştiği zaman görülecek. Bu transferlerin isimlerinin medyada paylaşılması oyuncunun ve menajerinin işine yarıyor ama buradan en fazla zararı oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüp görüyor finansal olarak" ifadelerini kullandı.

"EN YÜKSEK MAAŞI TEKLİF ETTİK"

Anthony Nwakaeme'de son durum hakkında bilgi veren Başkan Ağaoğlu, "Anthony Nwakaeme ile alakalı, kendisine yapı içerisindeki en yüksek maaşı teklif ettik. Bize göre yapabileceğimiz en yüksek teklif. Kendisinden cevap bekliyoruz. Gelmiş olduğumuz nokta bu" diye konuştu.

"GERÇEKTEN BİR HEYECANIM YOK"

"Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması nedeniyle heyecanlı mısınız" sorusuna Ahmet Ağaoğlu, "Orada bir play-off oynanacak öncelikle onu geçmemiz lazım. Hedefleri yakaladığınız zaman o heyecanınızı, mutluluğunuzu yaşayabilirsiniz ama Şampiyonlar Ligi’ne gidiyoruz diye gerçekten bir heyecanım yok. Zaten bu iş 4 senedir yapmış olduğumuz planların doğal bir neticesi. Hatta orada biraz da şanssızlığımız var. İlk defa bu sene ön eleme ve play-off var. Geçtiğimiz sene Beşiktaş direkt gitmişti mesela. İki türlü heyecan söz konusu" cevabını verdi.

"1 YILLIK MAAŞ BÜTÇESİ"

Şampiyonlar Ligi'nde elde edilecek gelire değinen Ahmet Ağaoğlu, "Orada güzel bir para var. Neredeyse gruplara kaldığınız zaman elde etmiş olduğunuz bütçe Trabzonspor’un 1 yıllık maaş bütçesi. Oradan alınacak para ile ben 1 sene oyuncuların parasını nereden ödeyeceğimi düşünmeyeceğim. Sportif yönden ise takımın, oyuncuların değerine değer katmış oluyorsunuz. Takımınızın ve kulübünüzün piyasa değeri yükseliyor. Finansal olduğu kadar sportif tarafı da var. Burada heyecandan ziyade inşallah play-off maçını kazasız belasız bir şekilde atlatır ve gruplara kalırız" dedi.