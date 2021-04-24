Trabzonspor'da teknik ekibin talebi doğrultusunda transfer gündemine giren sol bek Ezgjan Alioski için görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Leeds United ile sözleşmesi sezon sonu bitecek 29 yaşındaki futbolcu için yapılan temaslarda menajer sorunu ortaya çıktı. Oyuncunun İsviçreli menajeri ilk etapta 1 milyon Euro imza parası talep etti. Alioski için imza parasını yüksek bulan yönetim, kontrata farklı bonuslar eklenebileceğini belirtti.

Rakamsal olarak bütçeyi aşmama noktasında kararlı olan bordo-mavili yönetimin, Alioski dışında yine Premier Lig'den bir sol bekle daha temas halinde olduğu da ifade edildi.

PARMAK KARARI SALI GÜNÜ

ABDULKADIR Parmak'ın disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı kalması gündeme oturdu. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Karagümrük maçı sonrası konuyu değerlendirelim" derken Parmak'ın menajeri de yönetimle görüşmek için Trabzon'da bulunuyor. Taraflar salı günü bir araya gelecek. (Sabah)