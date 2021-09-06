Karadeniz ekibi, sol bek transferinin yanı sıra hücum hattına da bir takviye daha yapmayı planlıyor. Geçen sezonun devre arasında Trabzonspor ’un kapısından dönen Efecan Karaca için teknik direktör Abdullah Avcı hâlâ çok istekli. Alanyaspor ise Abdulkadir Parmak’ı renklerine bağlamayı hedefliyor. Trabzonspor, Anadolu’dan pek çok talibi bulunan Abdulkadir için 1 milyon Euro bonservis talep ediyor. Alanyaspor’un da Efecan için beklentisi benzer düzeyde. Transferin son günlerinde takas formülünün gündeme gelme ihtimali çok yüksek.

İki oyuncu da hazır

Alanyaspor ile 1 sene kontratı kalan ve şu anda A Milli Takım kampında bulunan Efecan Karaca, kulüplerin anlaşması halinde imza atmaya hazır. Parmak ise daha önce Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmede, oynayabileceği bir takıma gidebileceğini iletmişti.