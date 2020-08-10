SON DAKİKA! Trabzonspor transfer bombalarını art arda patlatacak

Önceki akşam Anders Torendsen ile Stiven Plaza'yı üst üste duyuran Trabzonspor'un transferde durmaya niyeti yok... Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Bordo-Mavililer önümüzdeki sezon hedefe ulaşmak adına hem iddialı hem de alternatifli bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. Bu doğrultuda transferde gaza basan Karadeniz devinin listesine her geçen gün yeni bir isim giriyor.

Pazarlıklar kıran kırana

Filip Novak'ın boşluğunu doldurmak adına sol bek arayışında olan Trabzonspor'un ilk hedefi Marlon... Hem 23 yaşındaki oyuncu hem de kulübü Fluminense ile temasa geçen Fırtına transferde ısrarcı. Görüşmeler tüm hızıyla devam ederken, pazarlıkların kıran kırana geçtiği de gelen haberler arasında. Sol beke 4 aday Hoffenheim’dan Stafylidis ve Sparta Prag'dan ayrılan Martin Frydek'le de temaslarını sürdüren Karadeniz temsilcisinin sol bek için bir diğer adayı da Casper Höjer Nielsen. Yeni sezon öncesinde zamanın kısıtlı olması nedeniyle yönetim hata yapmamak adına alternatifleri de sıcak tutuyor. Danimarkalı oyuncunun kulübü Aarhus ile 1 yıllık sözleşmesinin kalması Fırtına için avantaj.

3. Norveçli oyuncu...

Martin Linnes iddiası... Sağ bekte Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi ve Serkan Asan gibi isimleri kadrosunda bulunduran Bordo- Mavililer'in, Norveçli oyuncu ile ilgilendiği öne sürüldü. Galatasaray'la ilk görüşmenin gerçekleştiği ve Linnes'in de Sörloth ve Trondsen'den sonra Fırtına'nın 3. Norveçli oyuncusu olmasının yakın olduğu yazıldı. Bilindiği üzere 28 yaşındaki oyuncu forma verildiği zaman sol bekte de oynuyor.

Şartları araştırılıyor

Kanat rotasyonunu genişletmek isteyen Bordo-Mavililer, Fransız ekibi Amiens'te görev yapan Stiven Mendoza'yı listesine aldığı öğrenildi. Kolombiyalı oyuncunun şartlarını araştıran yönetimin, Amiens ile masaya oturmaya hazırlandığı gelen haberler arasında. Kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan 28 yaşındaki futbolcunun uygun şartlarla takıma katılması hedefleniyor.