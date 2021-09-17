Süper Lig ’in ilk 4 haftasında 10 gol kaydederek bu alanda en iyi başlangıçlarından birini gerçekleştiren Trabzonspor , 5. hafta mücadelesinde Kasımpaşa karşısında en az 3 gol bulması durumunda tarihinin en iyi 2. performansını ortaya koyacak.

Milliyet'in haberine göre; İlk 4 haftalık bölümde 11 gol kaydettiği 2010-11 sezonunun ardından bu sezon 10 golle son 11 sezonun en iyi başlangıcını gerçekleştiren Karadeniz ekibi şimdi Kasımpaşa maçına odaklandı. Bu maçı 3 farklı kazanmaları halinde en golcü dönemini yaşayacaklar. Fırtına, 2004-05 sezonunda 5 haftalık bölümde 15 gol kaydederek bu alanda en iyi performansına imza atmıştı.

Ligdeki ilk 5 haftalık periyotta 10 gol kaydeden Trabzonspor’un en golcü ismi ise Nwakaeme oldu. Nijeryalı oyuncu ligde 4 maçta 4 gol kaydederken, onu 2 golle Bakasetas takip etti. Bordo-mavililerde Gervinho, Hamsik, Djaniny ve Cornelius da 1’er golle skora katkı sağladı.

Sakatlar dönüyor

Öte yandan sakatlıkları bulunan oyuncular da takıma dönmeye başladı. Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyen Gervinho ile Dorukhan’ın Kasımpaşa karşılaşmasında kadroda yer almaları bekleniyor. Ayrıca sakatlığı bulunan bir başka isim Djaniny’nin durumu ise yapılacak olan kontrollerin ardından netlik kazanacak.