Trabzonspor, Süper Lig'de sezonu Başakşehir'in ardından ikinci sırada tamamlasa da yeni sezonda yine şampiyonluk adına son derece iddialı olmayı planlıyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme gelen son isim Real Valladolid'den Stiven Plaza oldu. Fransız basınından Urban-Fusion'ın haberine göre Trabzonspor, Valladolid'in kiralamayı palnladığı 21 yaşındaki oyuncu için en avantajlı takım konumunda. Oyuncunun Trabzonspor'a kiralanmasının bekleniliyor. Urban-Fusion'ın AS'a dayandırdığı şekilde oyuncu için Fransa, Meksika ve hatta Romanya'dan kiralama teklifleri olmasına rağmen avantajlı ekibin Türkiye'den Trabzonspor olduğu belirtildi.

Valladolid'in başkanı Ronaldo, sakatlık problemleri nedeniyle de bir türlü istenen seviyeye gelemeyen Stiven Plaza'nın kiralanacağı takımla gelişim anlamında büyük bir aşama kaydedeceğini düşünüyor.

Real Valladolid'in büyük beklentiler içinde olduğu Ekvardorlu oyuncu, 2019'un ocak ayında 2 milyon Euro karşılığında Independiente del Valle'den transfer edilmişti.