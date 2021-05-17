SON DAKİKA | Trabzonspor, Steven Caulker ile İstanbul’da görüştü

Sezonu 71 puanla 4. sırada tamamlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Roma'dan Bruno Peres, Parma'dan Gervinho ile imza aşamasına gelen Fırtına, savunmaya da bir hamle yapmak için kolları sıvadı. Sabah'ta yer alan habere göre; Trabzonspor, İngiliz stoper Steven Caulker'a kanca attı.

Trabzonspor'un Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren ve ismi Fenerbahçe ile Beşiktaş'la da anılan Caulker'la İstanbul'da transfer görüşmesi yaptığı ifade edildi.

Alanyaspor’da 3 sezondur görev yapan İngiliz stoper kariyerinde daha önce Tottenham ve Liverpool gibi devlerin de formasını giymişti.

Tecrübeli oyuncu, Alanyaspor formasıyla 2020/21 sezonunda çıktığı 32 resmi maçta 3 gol, 2 asistle skora katkı sağladı.

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