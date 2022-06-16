Süper Lig 'de son şampiyon Trabzonspor , geçen sezon kadrosunda kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki Surinam asıllı Hollandalı savunmacı Stefano Denswil'le 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan kadroda forma şansı bulan Denswil, toplamda Trabzonspor'da 29 kez forma şansı buldu ve 2 asistlik katkı verdi.

Trabzonspor'dan eğlenceli video

Transferin KAP'a duyurulmasından sonra Trabzonspor'un sosyal medya hesabından da bir paylaşım geldi ve Denswil'in imzası "‘Yerli futbolcu’ transferinde Denswil’den size bir mesaj var." sözleriyle açıklandı.





İlgili Haberler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Federasyon bünyesinde görev yapmakta olan tüm kurulların istifasını talep ediyorum





KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil arasında 3+1 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2022-2023 futbol sezonunda 1.250.000.-Eur garanti ücret ve 900.000.-Eur imza ücreti,

2023-2024 futbol sezonunda 1.250.000.-Eur garanti ücret ve 950.000.-Eur imza ücreti,

2024-2025 futbol sezonunda 1.250.000.-Eur garanti ücret ve 950.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.

Opsiyon sezonu için;

2025-2026 futbol sezonunda 1.250.000.-Eur garanti ücret ve 400.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %5'i ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.







