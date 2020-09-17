Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, daha önce anlaşmaya vardığı Alman ekibi Leipzig'e transfer oluyor. Guardian'ın haberine göre Leipzig, bonservis görüşmelerinde 20 milyon Pound'luk bir ücret konusunda anlaşma sağlarken Crystal Palace ve Trabzonspor da bu ücretin paylaşımı konusunda bir mutabakata vardı.

Yapılan anlaşmaya göre Leipzig'in ödeyeceği 20 milyon Pound'luk bonservis ücreti, Crystal Palace ve Trabzonspor arasında eşit olarak bölüşülecek. Bu da Trabzonspor'un kasasına 10 milyon Pound'luk bir tutarın girmesini sağlayacak.

Norveçli oyuncunun bonservisini elinde bulunduran ekip Crystal Palace ile ikinci sezonunu da kiralık geçireceği ve ikinci sezonda maçların %50'sinde forma giymesi durumunda 5.5 milyon Pound karşılığında oyuncunun bonservisini alabileceği Trabzonspor, uzun bir süredir Leipzig'in ödeyeceği bonservisin paylaşılması konusunda görüşmeler yürütmekteydi.

Sörloth'un transferinin hafta sonuna kalmadan resmi olarak açıklanması bekleniyor.