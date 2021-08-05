Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Molde’yi ağırlayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Taraftarlarını mutlu etmek istediklerini vurgulayan Avcı, ''Umarım buraya gelen taraftarlarımızı mutlu ederiz. Onların buraya gelmeleri, hissettirdikleri; bizim şu an eksik olan belki hızımıza, tempomuza yardımcı olacaktır.'' diye konuştu.

'Topa sahip olmamız gerekiyor'

Topa sahip olmaları gerektiğini belirten tecrübeli teknik adam, ''Avrupa kupalarını devamlı oynayan, sistem - organizasyon takımına karşı oynayacağız. Bugün artık futbol , oyun; beraber hücum, beraber savunma istiyor. Bunu en iyi şekilde uygulamaya çalışacağız. Topa sahip olmamız gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

'Bilgi sahibi olmadan yorum yapmasınlar!'

Sol bek tercihini Bruno Peres'ten yana kullanmasıyla ilgili de konuşan Abdullah Avcı, ''Bilgi sahibi olmadan yorum yapmasınlar. İsmail, bizimle 60 dakika maç oynadı. Anders yeni yeni toparlıyor. Serkan ve Bruno hazır oyuncular. Bilgiler kullanıyoruz, analizler yapıyoruz. Bruno, Roma'da sol bekte de oynadı bunu da bilsinler.'' şeklinde konuştu.





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