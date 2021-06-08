SON DAKİKA | Trabzonspor, Marek Hamsik transferini resmen açıkladı

Yeni sezon öncesinde tecrübeli ve Avrupa futbolunda önemli yerleri olan futbolcuları kadrosuna katarak şampiyonluk kadrosu kurma hedefindeki Trabzonspor Slovak yıldız Marek Hamsik'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Marek Hamsik arasında 2 (İki) yıllık anlaşma sağlamıştır.'' denildi.

1.5 milyon Euro kazanacak ve 700 bin Euro imza parası alacak

Marek Hamsik, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonu için Trabzonspor'dan 1.5 milyon Euro garanti ücret alacak. Trabzonspor, Marek Hamsik'e her bir sezon için 700 bin Euro imza ücreti ödeyecek.









KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 700.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.









EURO 2020 sonrasında geliyor

Slovakya Milli Takımı'nın kampında olan Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Bordo-Mavili kulübün takımda gelecek yıl tecrübeli oyuncuya büyük bir sorumluluk verecek.Takımın saha içi lideri olacak 33 yaşındaki orta saha oyuncusu EURO 2020 sonrasında yapacağı kısa tatil sonrası takıma katılacak.

Profesyonel kariyerinde 645 maça çıkan Hamsik, 139 gol, 104 asistle skora katkı sağladı. Yıldız oyuncu gelecek sezon takımında kilit ismi olacak. Takımın liderliğine soyunacak Hamsik, Slovakya Milli Takım formasını ise 126 kez terletti.