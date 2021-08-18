Trabzonspor , Alanyaspor 'dan Manolis Siopis'i transfer ettiğini duyurdu. Karadeniz ekibi, 27 yaşındaki orta sahanın bonservisi için Alanyaspor'a 1 milyon Euro ödeyecek. Bu bonservis, 3 eşit taksit halinde ödenecek.

Karadeniz ekibinden KAP'a yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Emmanouil Siopis'in kulübümüze transferi konusunda, Alanyaspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Alanyaspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3(Üç) taksit halinde toplam 1.000.000.-EUR ödenecektir. Alanyaspor Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si, ödenecektir.'' ifadeleri kullanıldı.

Saat 17.00 civarında Trabzon Havalimanı'na gelen ve dış hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yapan Yunan oyuncu Siopis, burada taraftarlar tarafından tezahüratlarla karşılandı. 27 yaşındaki oyuncu, taraftarları selamladıktan sonra, "Teşekkür ederim. Burada olduğum için çok mutluyum. Başkanımıza ve kulübümüze teşekkür ederim" diye konuştu.







