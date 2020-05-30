Trabzonspor'da sıcak saatler. Joao Pereira ile sözleşme uzatan Trabzonspor'da imzalar art arda geliyor. Fırtına, Majid Hosseini ile Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesindeki opsiyonların kullanıldığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor, 1 yıllık opsiyon hakkını kullandığı Hosseini'ye 2020-21 sezonu için 600 bin euro garanti ücret ödeyecek. Ocak ayında Trabzonspor'la 6 ay + 2 yıllık anlaşma yapan Bilal Başaçıkoğlu, bu sezonki 6 ay için 162 bin TL garanti ücreti kabul etmişti. Bilal'in ise gelecek sezon 2 milyon 750 bin TL, 2021-2022 sezonunda ise 2 milyon TL garanti ücret alacağı açıklandı.

Trabzonspor'un KAP'a bildirdiği Bilal Başacıkoğlu açıklaması şu şekilde:

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Bilal Başacıkoğlu arasındaki mevcut sözleşmeye istinaden, opsiyon hakkı kullanılmış olup, profesyonel futbolcu sözleşmesi 2021/22 futbol sezonu sonuna kadar uzamıştır.

Buna göre futbolcuya;

2020/21 futbol sezonu için 2.750.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 2.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Sözleşme uzaması dolayısıyla herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir.

Trabzonspor'un KAP'a bildirdiği Majid Hosseini açıklaması şu şekilde:

Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Seyedmajid Hosseini arasındaki mevcut sözleşmeye istinaden, opsiyon hakkı kullanılmış olup, profesyonel futbolcu sözleşmesi 2020/21 futbol sezonu sonuna kadar uzamıştır.

Buna göre futbolcuya; 2020/21 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.



