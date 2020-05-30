SON DAKİKA! Trabzonspor, Majid Hosseini ile Bilal Başacıkoğlu ile nikah tazeledi
Son dakika haberi... Trabzonspor, Majid Hosseini ile Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesindeki opsiyonların kullanıldığını borsaya bildirdi. Trabzonspor, 1 yıllık opsiyon hakkını kullandığı Hosseini'ye 2020-21 sezonu için 600 bin euro açıkladı. Bilal'in ise gelecek sezon 2 milyon 750 bin TL, 2021-2022 sezonunda ise 2 milyon TL garanti ücret alacağı ifade edildi.
Trabzonspor'da sıcak saatler. Joao Pereira ile sözleşme uzatan Trabzonspor'da imzalar art arda geliyor. Fırtına, Majid Hosseini ile Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesindeki opsiyonların kullanıldığını borsaya bildirdi.
Trabzonspor, 1 yıllık opsiyon hakkını kullandığı Hosseini'ye 2020-21 sezonu için 600 bin euro garanti ücret ödeyecek. Ocak ayında Trabzonspor'la 6 ay + 2 yıllık anlaşma yapan Bilal Başaçıkoğlu, bu sezonki 6 ay için 162 bin TL garanti ücreti kabul etmişti. Bilal'in ise gelecek sezon 2 milyon 750 bin TL, 2021-2022 sezonunda ise 2 milyon TL garanti ücret alacağı açıklandı.
Trabzonspor'un KAP'a bildirdiği Bilal Başacıkoğlu açıklaması şu şekilde:
Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Bilal Başacıkoğlu arasındaki mevcut sözleşmeye istinaden, opsiyon hakkı kullanılmış olup, profesyonel futbolcu sözleşmesi 2021/22 futbol sezonu sonuna kadar uzamıştır.
Buna göre futbolcuya;
2020/21 futbol sezonu için 2.750.000.-TL garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 2.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Sözleşme uzaması dolayısıyla herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir.
Trabzonspor'un KAP'a bildirdiği Majid Hosseini açıklaması şu şekilde:
Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Seyedmajid Hosseini arasındaki mevcut sözleşmeye istinaden, opsiyon hakkı kullanılmış olup, profesyonel futbolcu sözleşmesi 2020/21 futbol sezonu sonuna kadar uzamıştır.
Buna göre futbolcuya; 2020/21 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.