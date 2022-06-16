Son dakika Trabzonspor Larsen ve Denswill transferini açıkladı!

Trabzonspor sağ bek Jens Stryger Larsen ve geçen sezon Bordo-Mavili formayı giyen Stefano Wilfred Denswil'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
Larsen KAP'a bildirildi!
Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jens Stryger Larsen'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
Denswil Kap açıklaması...
Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil'in Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.