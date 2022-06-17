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Son dakika | Trabzonspor Larsen transferini KAP'a bildirdi!

Son dakika haberi. Trabzonspor, Jens Stryger Larsen’le 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Larsen senelik 1.200.000.Euro garanti ücret ve 153.000 Euro imza ücreti alacak.

17 Haziran 2022, Cuma 15:38 Son Güncelleme:
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Son dakika | Trabzonspor Larsen transferini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor , Jens Stryger Larsen’le 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Larsen senelik 1.200.000.Euro garanti ücret ve 153.000 Euro imza ücreti alacak.

Trabzonspor'un yaptığı açıklama...

Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jens Stryger Larsen arasında 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2022-2023 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti,

2023-2024 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti,

2024-2025 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.

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