Trabzonspor , Jens Stryger Larsen’le 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Larsen senelik 1.200.000.Euro garanti ücret ve 153.000 Euro imza ücreti alacak.
Trabzonspor'un yaptığı açıklama...
Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jens Stryger Larsen arasında 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2022-2023 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti,
2023-2024 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti,
2024-2025 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.