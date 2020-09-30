SON DAKİKA | Trabzonspor, Landry Dimata'yı istiyor
Son dakika haberi... Alexander Sörloth'un gidişi sonrası Benik Afobe'nin yanı sıra forvet hattına bir takviye daha yapmayı planlayan Trabzonspor, Anderlecht'ten Landry Dimata için görüşmelere başladı.
Alexander Sörloth'un Leipzig'e transferi sonrası Benik Afobe'yi kadrosuna katan Trabzonspor, hücum hattına bir takviye daha gerçekleştirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-Mavililer'in Anderlecht'in golcüsü Landry Dimata için görüşmelere başladığı belirtildi.
Sacha Tavolieri'nin ilk verdiği habere göre Trabzonspor'un Anderlecht'e yaptığı 4 milyon Euro'luk teklif, Belçika ekibi tarafından kabul edilmişti. Sonrasında bilgiye ilişkin bir güncelleme belirten Tavolieri, Trabzonspor'un teklif yaptığını fakat bunun 4 milyon Euro olmadığını ve kulüpler arasındaki görüşmelerin de sürdüğünü aktardı.
23 yaşındaki Belçikalı golcü, 2017'de Oostende'den Alman ekibi Wolfsburg'a 11 milyon Euro karşılığında transfer olmuş 2019'da ise 5 milyon Euro karşılığında Anderlecht ile Belçika'ya geri dönmüştü.