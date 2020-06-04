Trabzonspor'da dün flaş bir gelişme yaşandı. UEFA, Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle bordo mavilileri 1 yıl Avrupa Kupaları'ndan men etme kararı almıştı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, bu konu hakkında açıklamalarda bulundu ve bu kararın yanlış değerlendirildiğini dile getirerek, CAS'tan kararın döneceğine inançlarının tam olduğunu söyledi.

İşte Ağaoğlu'nun açıklamaları:

Çok yanlış bir değerlendirme bu yanlış bir değerlendirme sonrası verilen bir karar. CAS'tan sonra bu karardan kısa sürede dönüleceğine inancımız tamdır.

Bu doğrultuda camiamızı ve taraftarlarımızı sükunete davet ediyorum. Mücadele bizim mücadelemizdir. Mücadelemizde ve davamızda haklı olduğumuz için en ufak bir endişemiz yok. Bizim önümüzde 8 haftalık bir lig süreci ve yarı finaldeki kupa mücadelemiz var. Bütün camiamızın lig maçları ve kupa maçlarına odaklanmalarını rica ediyorum.

Olay kontrolümüz altındadır. Çok ciddi şekilde mücadelemizi vereceğiz. Oyuncularımızla yapmış olduğumuz konuşmada şunları söyledim: Siz şampiyon olun, biz sizi Şampiyonlar Ligi'ne götüreceğiz. Şampiyon olmak sizin göreviniz, Şampiyonlar Ligi'ne götürmek bizim görevimiz.

Süreç uzayabilir ama sürecin uzaması asla ve asla bizim aleyhimize olmayacak. TFF bu dosyada bizimle birlikte mücadele ediyor.