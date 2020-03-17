Son dakika haberi: Trabzonspor, Nijeryalı orta saha John Obi Mikel'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Obi Mikel'in ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçtiği açıklandı.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile John Obi Mikel arasındaki 30.06.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Karşılıklı fesih anlaşması ile futbolcu, ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçmiştir."

Ne olmuştu?

Obi Mikel, corona virüsü salgını nedeniyle ligin iptal edilmesine ilişkin sosyal medyadan paylaşım yapmıştı. Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel, ligin devam etmesine sosyal medya hesabından tepki göstermiş ve bu ortamda futbol oynamak istemediğini belirterek sezonun iptal edilmesi gerektiğini savunmuştu.

Mikel instagram hesabından "Hayatta futboldan daha fazlası var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum.Bu kritik zamanda herkes aileleri ve sevdikleriyle evde olmalı. Dünya bu kadar çalkantılı bir dönemle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmeli." ifadeleriyle sezonun iptal edilmesi gerektiğini belirtmiş ve Başakşehir maçında forma giymemişti.

'Bu açıklama ne kulübü ne takımı bağlar'

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Başakşehir maçının ardından Obi Mikel’in ligin iptal edilmesine ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımı konusunda sorulan bir soru üzerine cevap vermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Şu anda sadece bizim ülkemizde değil dünya genelinde olan bir olayla karşı karşıyayız. Zor bir dönemde geçiyor bütün ülkeler. Hem devlet hem bakanlık bugüne kadar bu süreci çok iyi getirdiler. Oyuncuların tedirgin olması normaldir. Bazıların aileleri dışarıda, panik yaptıkları olur ama özellikle Obi Mikel’in kendi yaptığı bireysel açıklamadır. Bu açıklama ne kulübü ne takımı bağlar. Kendi yaptığı açıklama. Kafasının karışık olduğu futbolla ilgili farklı problemleri olduğunu söyledi. Biz de saygı duyduk, yapacak bir şey yok”

'Bizim haberimiz olmadan açıklama yapıyorlar'

“Bunu oyuncular bireysel olarak yapıyorlar ama kulüp bir şekilde kontrol ediyor. Bazen elimizden olmayan sebeplerden bizim haberimiz olmadan açıklama yapıyorlar. Kulübün disiplin talimatı var, yönetim kurulunun tasarrufta bulunacağını düşünüyorum. Bizim işimiz saha. Biz ne derlerse seyircili, seyircisiz, oynama, erteleme sonuçta devletin almış olduğu karar var. Bu karara uymamız gerekiyor herkesin özellikle salgın konusunda daha dikkatli olması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı’nın göstermiş olduğu yoldan devam etmemiz gerekiyor”



