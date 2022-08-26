Trabzonspor , İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen Jean-Philippe Gbamin'i kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Bordo-Mavili ekipten KAP'a yapılan açıklamada Gbamin'in kiralık transferi konusunda görüşmelere başlandığı belirtilirken, 26 yaşındaki futbolcuya 2022-2023 sezonu için 1.5 milyon Euro garanti ücret ödeneceği aktarıldı.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton FC'nin profesyonel futbolcusu Jean-Philippe Gbamin'in Kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Mali detayları

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan bir diğer açıklamada ise transferin mali detayları şu şekilde aktarıldı: "Profesyonel futbolcu Jean-Philippe Gbamin ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."



