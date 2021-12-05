Son dakika! Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi transferini bitirdi

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, 31 Aralık 2021'de Wuhan Zall ile sözleşmesi sona erecek olan Fildişi Sahili milli takım oyuncusu Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı. İHA'da yer alan son dakika haberine göre; 27 yaşındaki hücum oyuncusunun hafta içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Bordo-Mavili kulübün ara transfer döneminde 3 oyuncuyu daha kadrosuna katması bekleniyor.

Oyun tarzı olarak vatandaşı Gervinho’ya benzetilen 1.80 boyundaki yıldız, bu sezon çıktığı 13 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Fildişi Sahili ekiplerinden Moossou'da yıldızını parlatan Kouassi, 2013'te Hajduk Split'e transfer oldu. Hajduk'ta 73 maça çıkan ve 17 gol, 12 asistle skor katkısı veren Kouassi, Şubat 2015'te 2 milyon Euro bonservisle Çin'e gitti, Shanghai Port'la sözleşme imzaladı. Shanghai'da 2 yıl geçiren ve 48 maçta 12 gol, 6 asistle oynayan yıldız oyuncu, Ocak 2017'de bedelsiz olarak Wuhan Zall'ın yolunu tuttu.

2015’ten beri Çin Süper Ligi’nde forma giyen Kouassi, toplam 153 maça çıkarken, 60 gol atıp, 29 asist yaptı.

Wuhan'da 105 maça çıkan ve 48 gol, 23 asistle skor katkısı veren 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi 31 Aralık 2021'de sona erecek. Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Jean Evrard Kouassi, kanatlarda ve forvette görev alabiliyor. 1.80 boyunda olan Kouassi, Fildişi Sahili A Milli Takım formasını da 6 kez giyerken 1 gol atma başarısı gösterdi.







